言葉の「音」をパズルのように組み合わせて、凝り固まった脳を解きほぐしてみませんか？今回は、元気いっぱいに走る様子から、ホッとする食事の時間まで、親しみのある言葉を集めました。3つの空欄を埋める共通の2文字は何か、考えてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□っこ□□うどんおで□□ヒント：子どもたちが元気に走って速さを競い合う遊びといえば？