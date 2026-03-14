「プラダ ビューティ」は、3月27日（金）〜5月10日（日）の期間、ポップアップストア「プラダ ビューティ マーケット」を、東京・表参道にある表参道ヒルズ 西館 1階で開催する。【写真】春色のパッケージがすてき！おしゃれなギフトセット一覧■ブランドの世界観を満喫今回開催される「プラダ ビューティ マーケット」は、色鮮やかなアイテムが並ぶ活気ある空間で、日常の“お買い物”を、ブランドの世界観を分かち合う特別