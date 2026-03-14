日本代表で10番を背負うMFの堂安律が、所属するフランクフルトで難しい立場に置かれている。リーグ戦ではここ２試合連続でベンチスタート。新監督アルベルト・リエラの下で役割が変化していることが、その背景にある。リエラ監督が導入した４−１−４−１システムでは、ウイングにスピードのある選手を配置する構造となっている。そのため堂安は従来の右ウイングではなく、やや中央寄りのポジションでプレーする機会が増えてい