安青錦（奥）が上手投げで熱海富士に敗れる＝エディオンアリーナ大阪大相撲春場所7日目（14日・エディオンアリーナ大阪）大関安青錦が新小結熱海富士の上手投げに屈して4敗目を喫し、今場所後の横綱昇進は絶望的となった。熱海富士は4勝3敗。横綱豊昇龍は王鵬を寄り倒し、1敗を守った。大関琴桜は藤ノ川を押し倒して白星を先行させた。関脇勢は高安が大栄翔を突き出し、霧島は平戸海を引き落とし、ともに6勝1敗。小結若元春は7