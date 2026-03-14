リニューアルしたアクアマリンふくしま内の子ども体験施設で、うんちの臭いを嗅ぐ体験をする小学生ら＝14日午後、福島県いわき市福島県いわき市の水族館アクアマリンふくしまは14日、子ども体験施設をリニューアルした。五感を使って動物の生態を学べ、展示生物のうんちの臭いを嗅ぐ体験もできる。生き物の気分でかくれんぼをしたり、動物の鳴き声を聞いたりするコーナーを設置。殺菌したうんちの臭いを嗅ぐことができる体験イ