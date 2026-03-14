歌手の天童よしみが14日、東京・浅草公会堂で行われた『令和7年度「スターの手型」顕彰式』に参加した。【写真】爆笑問題の暴走トークに“シー”する安達祐実台東区が大衆芸能の振興に貢献した方々の功績を称え、その業績を後世に伝えるために手型とサインを設置している。記念品を受け取り笑顔の天童は「この舞台は私もコンサートで歌わせていたんですけれども、今日の緊張感は格別のもので…。みるうちに痩せていく」と話し