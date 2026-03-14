お笑いコンビ「さらば青春の光」がMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。意外な人脈を明かした。芸能界の恩人について、森田は「踊る大捜査線」や明石家さんま主演ドラマ「心はロンリー気持ちは『…』」、「教場」などの脚本家、君塚良一氏を挙げた。君塚氏は萩本欽一のもとで作家をしていたが、ドラマのほうが向いていると萩本に助言されドラマ畑へ。数々のヒット作を世に送り出す大人気作家となった。