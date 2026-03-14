つくばエクスプレスを運営する首都圏新都市鉄道は、３月１９日〜４月２４日の金曜日（一部木曜日）の６日間、深夜時間帯に秋葉原―守谷駅間で普通臨時列車を上下１本ずつ走らせる。歓送迎会や花見などのシーズンに合わせ、深夜帰宅帯の混雑緩和につなげる。運行は３月１９、２７日、４月３、１０、１７、２４日。上りは、守谷駅午後１１時１２分発（秋葉原駅午後１１時５２分着）。下りは、秋葉原駅深夜０時４分発（守谷駅深夜