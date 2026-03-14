◇オープン戦オリックスーヤクルト（2026年3月14日神宮）オリックスの開幕投手決定は、オープン戦最終週の17日以降となった。山下舜平大とともに開幕投手候補の九里が、この日6回3安打無失点の好投。岸田監督は「よかったですよ。九里らしく緩急を使って、真っすぐもキレていましたね」と評価した。気になる大役の行方に関しては、指揮官は「大阪に戻ってから」と明言。週明けの17日から本拠地・京セラで広島との2連戦