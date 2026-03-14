SUPEREIGHTの丸山隆平（42）が14日、東京・池袋のサンシャイン劇場で主演舞台「oasis」（30日まで）の初日を迎えた。前科を持つ青年と脳性まひの女性の恋を描いた韓国映画を初舞台化。自身にとってのオアシスを聞かれると、苦楽をともにしたメンバーを挙げた。「それぞれプロフェッショナルが集まっている。凄いやつらが俺の仲間で家族だと思うとうれしい。結局帰るところはグループ。続けて良かった」と仲間の存在に感謝した