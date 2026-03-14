戦闘が長期化の兆しを見せる中、イラン国民に向けて情報発信を続けるイラン系イスラエル人の男性が取材に応じ、祖国に戻りたいと訴えました。【映像】イランについて取材に応じるラニ・アムラニさんの様子ラニ・アムラニさん（44）は、18年前から、エルサレムの自宅駐車場でイラン国民に向けてペルシャ語で配信をしています。ラニ・アムラニさん（44）「私はイランで何が起きているのかを、イランのテレビが国民に伝えないこと