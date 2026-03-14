天皇陛下はきょう（14日）、日本山岳会などが主催する「海外登山報告会」に出席されました。午後0時半すぎ、陛下は、東京・港区にある慶應義塾大学三田キャンパスをプライベートで訪れ、沿道に集まった人に車内から笑顔で会釈されました。キャンパス内では、日本山岳会などが主催する「海外登山報告会」が行われ、登山家や大学生らが登壇しました。今回は、立教大学山岳部がメンバー全員でヒマラヤの6000メートル峰「ピサンピーク