◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第６節東京Ｖ１―浦和（１４日・ＭＵＦＧ国立）浦和は今季初の無得点で東京Ｖに０―１と敗れ、３敗目を喫した。勝ち点を奪えず、順位も２位から５位に後退した。浦和のスコルジャ監督は「今日はゲームコントロールをしながら、支配する、ということが狙いでした。立ち上がりはそれができていたと思います。ただそこで決定的なミスが２回あり、１回は何とか逃れましたけど、２回目は失点につな