◆オープン戦ヤクルト０―４オリックス（１４日・神宮）昨季限りで現役を引退したヤクルト・川端慎吾２軍打撃コーチ（３８）の引退試合が行われ、観衆は２万９３２０人の超満員札止め。スワローズ一筋２０年のバットマンは「２番・ＤＨ」でスタメン出場し、最後となる背番号「５」の雄姿を披露した。試合後のセレモニーでは、川端の登場曲「悲しみなんて笑い飛ばせ」を歌うファンキーモンキーベイビーズが登場し、同曲を生披