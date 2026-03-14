女子プロゴルファーの吉田優利（エプソン）が１４日、千葉夷隅ＧＣで行われた全米女子ゴルフ協会（ＵＳＬＰＧＡ）と全米ゴルフ協会（ＵＳＧＡ）が主催する女子ジュニア大会の日本予選会「吉田優利×ＳＭＢＣＧｉｒｌｓＧｏｌｆＣｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ―日本予選会―」にスペシャルアンバサダーとして出席した。１２〜１８歳を対象に行われ、合計６６人が出場。トーナメント部門（ストロークプレー）は福武采実（ことみ