元プロ野球選手で野球解説者の五十嵐亮太氏が12日、YouTubeチャンネル『イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜』で公開された動画「【WBC】準々決勝前にこれは見ておけ! 対戦国・ベネズエラを徹底解剖! 脅威の上位打線と細かい継投が強みの相手に対し一番肝になる侍ジャパンの選手は…」に出演。準々決勝で侍ジャパンと激突するベネズエラ代表で警戒すべき選手について語った。五十嵐亮太氏○「この上位4人はやっぱり厚いです