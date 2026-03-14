◆大相撲春場所７日目（１４日・エディオンアリーナ大阪）新小結・熱海富士（伊勢ケ浜）が、綱取りを目指す大関・安青錦（安治川）を寄り倒し、４勝目とした。強烈な右かちあげで、安青錦を後退させると、右を差し、上手を取った。相手の首投げもこらえ、がっぷり四つから前に出て、勝利とした。先場所は安青錦との優勝決定戦で、首投げに屈していたが、雪辱を果たした。「先場所の動画を何度も見た。自分でできることを出したか