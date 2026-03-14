フジテレビの動画配信サービス・FODと、縦型ドラマレーベル「FANFARE(ファンファーレ)」が初めてタッグを組み、本田響矢主演のオリジナルドラマが制作される。舞台は本田の出身地である福井県。さらに、国内初とみられる「ヨコ画面」と「タテ画面」を同時展開する新たな視聴体験にも挑戦する。作品は2026年内に、FODプレミアムと縦型ドラマサービス「FOD SHORT」で配信予定。制作に伴い、本田と共演する若手キャストを募集する一般