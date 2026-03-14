◆オープン戦巨人―日本ハム（１４日・東京ドーム）日本ハムのフランミル・レイエス外野手（３０）が“今季１号”を放った。０―０の初回１死一塁、巨人先発・ハワードの１４７キロ直球を完璧に捉え、中堅左へ推定飛距離１３０メートルの特大弾。「今日は練習から集中してバッティングができていました。初球の変化球に対していいタイミングの取り方ができたので上手く打てました」。オープン戦は試合前までで、８試合に