【モデルプレス＝2026/03/14】モデルで女優の星乃夢奈が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】人気女優、可愛さ全開スタイル◆星乃夢奈、可愛さ全開スタイル赤のギンガムチェックのトップス、シースルーのチュールワンピースを合わせて登場した星乃。ツインのお団子ヘア、顔にも飾りをつけてキュートさ全開スタイルに。ネット上で