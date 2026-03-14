【モデルプレス＝2026/03/14】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の川尻蓮が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】JO1メンバー「TGC」単独初降臨◆川尻蓮、シークレット登場で会場から歓声ダンスパフォーマンスグループ・s**t kingz完全プロデュースの「s**t kingz produce TGC DANCE SHOW」にシークレット登場し