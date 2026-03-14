【モデルプレス＝2026/03/14】タレントの村重杏奈が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】27歳元アイドル「まっすぐで綺麗」色白美脚輝く◆村重杏奈、色白美脚輝くウエスト部分がきゅっと締まったミニ丈のワンピースから白く美しい脚を披露した村重。大きなリボンのヘッドアクセサリーを装着し、アンニュイな表情でランウェイを闊