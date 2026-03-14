Vリーグ連覇を目指すフラーゴラッド鹿児島。今季最後のホーム2連戦の初戦を制し、プレーオフ進出に向けて大きく前進しました。 現在、Vリーグ西地区3位のフラーゴラッド。プレーオフに進めるのは各地区の上位2チームです。14日は2位・三重との直接対決で、勝てば勝率で上回ります。 第1セットを落としたフラーゴラッド。しかし、第2セットはエース・長友のブロック