鹿児島市の予備校で14日、高校を中退した人らが大学進学などを目指すコースの修了式が開かれました。 鹿児島市の鹿児島高等予備校には、高校を中退した人や通信制高校に通う人らが、高卒認定試験の合格や大学進学などを目指す「みらいコース」があります。 今年度は9人がコースを修了しました。修了式では、秋元達也校長が1人1人に修了証書を手渡し、「すばらしい未来を作ってください」と激励しました。 （