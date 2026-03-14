「倉庫が燃えている」日置市で火事 鹿児島県・日置市で14日夕方、火事があり、しました。 消防によりますと、14日午後４時半すぎ、日置市伊集院町恋之原で「倉庫が燃えている」と、近くの住民から消防に通報がありました。倉庫１棟が全焼…けが人などの情報無し 火はおよそ１時間後に消し止められましたが、この火事で、倉庫１棟が全焼したほか、隣接する別の倉庫の一部が焼けました。現在のところ、けが人などの情報は入ってい