山東省棗荘市のショップでスマートフォンを購入する客。（２月２１日撮影、棗荘＝新華社配信／孫中竽）【新華社北京3月14日】中国の「国民経済・社会発展第15次5カ年規画（2026〜30年）綱要」は「内需拡大という戦略的基点を堅持する」と明記している。国務院研究室社会発展研究司の劉日紅（りゅう・じつこう）司長は新華社が13日に配信した経済討論番組「中国経済円卓会議」で、中国は巨大市場を持つ大国であり、経済発展