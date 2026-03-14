将棋の棋王戦五番勝負の第4局が15日に行われます。タイトル防衛を目指す藤井聡太六冠はここまで1勝2敗とカド番を迎えていて、負けられない対局となります。栃木県日光市で行われる第4局を前に14日、検分が行われ、棋王のタイトル4連覇を目指す藤井六冠と挑戦者の増田康宏八段が、対局で使う駒や会場内を確認しました。棋王戦は先に3勝した方がタイトルを獲得しますが、ここまで藤井六冠は1勝2敗で、防衛には連勝が必要となり