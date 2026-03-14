１１日、常徳市街を流れる穿紫河。（ドローンから、常紱＝新華社記者／陳思汗）【新華社常紱3月14日】中国湖南省常徳市の中心部を流れる穿紫河は千年の歴史を持つ運河で、かつては汚染が深刻だった。地元政府が2006年に生態系修復と整備に着手し、文化・商業・観光スポットへと生まれ変わった。17年1月には往時の河畔の様子を再現した「常徳河街」がオープン。一帯は居住機能も備えた特色あるレジャー街区となった