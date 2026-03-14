ロックバンド・King Gnuの公式サイトが14日に更新され、6月に予定していた中国・上海公演が中止になったと発表した。【動画】常田大希に「100点オジ」と言われた、井口理の生放送後の姿公式サイトには「『King Gnu CEN+RAL Tour 2026』上海公演中止のお知らせ」との文書が掲載され、「2026年6月13日・14日に開催を予定しておりました『King Gnu CEN+RAL Tour 2026』上海公演につきまして、やむを得ない諸事情により開催を中止