中東情勢が緊迫する中、レバノンを拠点とする武装組織ヒズボラが、イスラエル南部の拠点に向けて攻撃を行いました。【映像】「正当な自衛権の行使である」と主張するカセム師ヒズボラのカセム師は「正当な自衛権の行使である」と主張しています。武装組織ヒズボラは11日から12日にかけてイスラエル領内にある軍事拠点を標的に、複数のロケット弾を発射しました。この攻撃についてヒズボラのカセム師は、「我々の軍事行動は、