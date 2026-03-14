声優の野沢雅子が14日、東京・浅草公会堂で行われた『令和7年度「スターの手型」顕彰式』にビデオメッセージで参加した。【写真】爆笑問題の暴走トークに“シー”する安達祐実台東区が大衆芸能の振興に貢献した方々の功績を称え、その業績を後世に伝えるために手型とサインを設置。野沢は声優として初めて顕彰されることとなった。残念ながら仕事のため顕彰式を欠席した野沢だが、ビデオメッセージが到着。「この度、浅草公会