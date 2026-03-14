東京ベイ―埼玉後半、攻め込む埼玉・野口＝秩父宮ラグビーのNTTリーグワン1部第11節第1日は14日、東京・秩父宮ラグビー場などで4試合が行われ、1敗同士の一戦は埼玉が東京ベイに32―30で競り勝ち、10勝目を挙げた。終了間際にFB野口のトライで追い付き、SO山沢拓のゴールで勝ち越した。神戸は相模原に61―10で大勝し、初戦黒星から10連勝とした。BR東京は静岡を37―33で退け、7勝4敗とした。横浜は三重に31―26で勝ち、2勝9