午後1時半ごろ、北朝鮮が異例の十数発の弾道ミサイルを発射しました。【映像】金正恩氏の様子防衛省によりますと午後1時24分頃、北朝鮮が西岸近くから複数発の弾道ミサイルを発射しました。ミサイルは最高高度80キロ程度、距離は340キロ程度飛んで、朝鮮半島の東岸近くの日本のEEZ＝排他的経済水域の外側に落下し、船や航空機などの被害情報は入っていないということです。韓国軍によりますと発射されたミサイルは十数発で、