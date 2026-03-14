きょう12日放送のテレビ大阪『大阪43市町村を大調査！誰も知らんキング』（後7：54）は、「なにわの神社仏閣ミステリーランキング」で盛り上がる。【写真】「住吉大社」この急勾配、橋というよりは、もはや山…？独自の視点で大阪府43市町村を徹底リサーチし、番組オリジナルのランキングを作成。住んでいる人も気づかない大阪の魅力を再発見できるバラエティー番組。 大阪は、神社仏閣がひしめく“神仏のサンクチュアリ”。