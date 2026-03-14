防衛省は１４日、北朝鮮が同日午後１時２４分頃に同国西岸付近から複数の弾道ミサイルを北東方向に発射したと発表した。日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）外の日本海に落下し、航空機や船舶への被害は確認されていない。韓国軍合同参謀本部によると、ミサイルは十数発で、北朝鮮の首都平壌（ピョンヤン）北部の順安（スナン）付近から発射された。防衛省によると、約３４０キロ・メートル飛行し、最高高度は約８０キロ・メートル