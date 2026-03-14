＜大相撲三月場所＞◇七日目◇14日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】翔猿が見せた咄嗟の「珍行動」白熱した幕内の取組で、誰もが予想だにしない珍しい光景が繰り広げられた。膠着状態の最中、人気力士が咄嗟に見せた驚きの行動に館内どよめき。ファンからは「蹴ったw」「蹴飛ばした」「翔猿らしい」など、驚きと納得の声が続々と寄せられた。前頭十三枚目・翔猿（追手風）が、前頭十四枚目・錦富士（伊勢ヶ濱）を肩透かしで