人気日本人女子レスラーの“秘書役”を務める美女レスラーが圧巻の肉体美を披露。“女帝”とともに写る2ショットは激闘の傷跡も注目を集め、多くのリアクションが集まっている。【画像】美女レスラー、圧巻バキバキ腹筋と“痛々しい”傷跡WWE女子スーパースターのシャーロット・フレアーが11日、自身のX（旧ツイッター）を更新。親交の深いキアナ・ジェームズと共に美しい肉体美をアピールする自撮りショットを公開した。写