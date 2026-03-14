ワールドベースボールクラシックの準々決勝ドミニカ共和国対韓国の試合前にフアン・ソト選手とジャーマイ・ジョーンズ選手が楽しげに交流する姿が話題となっています。日本時間14日、試合会場のローンデポ・パーク公式インスタグラムが、話し込む2人の様子などを動画で公開しました。韓国代表のジョーンズ選手といえば、日本戦の試合前にはエンゼルス時代の同僚である大谷翔平選手に言葉をかけ、長いハグをかわし親交を温める姿が