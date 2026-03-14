3月14日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第26節のGAME1が行われた。1位の宇都宮ブレックスを筆頭に上位4クラブが揃って敗れ、より一層チャンピオンシップ出場権争いが混戦模様になってきた。 敵地に乗り込んだ宇都宮ブレックスは、滋賀レイクスに78－83で敗れ、連勝が5でストップした。比江島慎がコンディション不良で欠場する中、D.J・ニュービルが最多21得点、高島紳司と小川