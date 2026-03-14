レアル・マドリーは13日、フランス代表DFフェルラン・メンディが右大腿二頭筋の筋肉損傷と診断されたことを発表した。メンディは、11日にホームで行われたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)第1戦のマンチェスター・シティ戦(○3-0)でスタメン出場。好パフォーマンスを見せたが、ハーフタイムで交代となっていた。スペイン『アス』によると、14日のラ・リーガ第28節エルチェ戦に加え、17日