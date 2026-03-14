Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramを更新。3月13日に32歳の誕生日を迎えた中島健人への祝福動画を投稿した。 動画：「IDOLICの魔法」をプレゼントされてニッコニコな阿部亮平 ■阿部亮平の投稿にケンティー自らコメントも 阿部亮平は「KENTY、32nd HBD！！」と誕生日を迎えた中島健人を祝福。続けて、「『IDOLICの魔法』プレゼントされちゃいました♪ありがと～♡」と喜びのメッセージとともに、『