明日3月15日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、特別企画「世界の食材で大実験！ワールドワイド鍋」。城島茂、横山裕（SUPER EIGHT）、森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）が、世界各国の食材をかき集め、巨大鍋づくりに挑戦！見たことも聞いたこともない世界の食材をひとつにしたらどんな鍋ができるのか？◆横山裕「一生モノの味やわ！」世界にひとつだけの激レア鍋料理が完成!?昨年の訪日