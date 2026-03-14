ラジオDJでタレントのサッシャ（49）が14日までに自身のインスタグラムを更新。気象予報士試験に合格したことを報告した。「合格しました！！勉強を始めて4年6回目の試験で気象予報士試験に合格することができました！！」と気象予報士試験の合格証明書を手にした写真を投稿した。気象予報士試験は合格率が4〜6％前後の難関国家資格。「正直、途中モチベーションが続かなくなりそうな時もありました」とも。「それでもコ