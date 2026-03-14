新体操の国際大会派遣選手選考会が3月14日に都内で行われ、喜田未来乃（20＝エンジェルRG・カガワ日中）がアジア大会（9〜10月、愛知・名古屋）などの代表に内定した。最初のフープでミスが出たものの、残り3種目の演技をまとめて「諦めずにやりきることができて良かった」とうなずいた。東京五輪代表の純鈴さんを姉に持ち、1メートル73の長身を生かしたダイナミックな演技が持ち味。現在は表現力に磨きをかける中で、ミラノ