櫻坂46の藤吉夏鈴が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。【全身ショット】圧巻ランウェイ！クールな表情をみせた藤吉夏鈴藤吉は、Tシャツにグレーパーカーを羽織り、白のロングスカートを合わせたスタイルで登場。頭元には白いバブーシュカをかぶり、特徴的なベルトでウエストにアクセントをプラス。アクセサリーなど細部までこだ