ボートレース尼崎の尼崎市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設73周年記念）が、14日に開幕した。初日メインの12Rセンプルドリームは桐生順平が人気に応えてイン押し切った。その桐生を、あと一歩のところまで追い詰めて2着に入ったのが山口剛（43＝広島）だ。「まだ何も見ていない」前検から「気になるところを直した」ところ「足は良かったですね。チルト0なので最初の鈍さはあるんですが、抜け感も悪くなかったし