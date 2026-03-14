櫻坂46の山崎天（※崎＝たつざき）が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。【全身ショット】メンズライクコーデで颯爽とランウェイを歩く櫻坂46・山崎天山崎は迷彩柄のセットアップにネクタイを合わせたメンズライクなコーデで登場。サングラスとグレーの帽子を身に着け、颯爽とランウェイを歩いた。今回のテーマは「OUR CANVAS