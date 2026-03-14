J1のFC東京のDF長友佑都（39）が14日、ケーズデンキスタジアム水戸で行われたJ1百年構想リーグの水戸戦に先発したが、右脚を痛めて前半22分に交代した。ピッチ中央で相手のクリアボールに対応し、GKへバックパスをした直後に自ら座り込んで担架で退場した。試合後の記者会見でFC東京の松橋力蔵監督はけがの詳細は把握できていないとした上で「『すぐに治します』と言っていた」と説明。長友は6月に開幕するワールドカップ（W杯