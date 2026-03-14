「大相撲春場所・７日目」（１４日、エディオンアリーナ大阪）小結熱海富士は綱とりの大関安青錦を上手投げで下し、４勝目をマーク。先場所優勝決定戦で敗れた雪辱を果たした。安青錦は今場所での綱とりは絶望的となった。優勝決定戦で敗れた首投げにも対応。取組後は「勝てたことがすごくうれしい。先場所、決定戦で負けてしまった相手。動画も何回も見ましたし、自分ができること出せた。どうきても大丈夫なようにしていた