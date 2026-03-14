ダウンタウン松本人志（62）が14日、自身のXを更新。新サービスの有料配信独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」をめぐる一部ポストに書かれた内容を完全否定した上で、松本を今月からCMに起用している美容整形外科「高須クリニック」高須克弥院長のポストに反応した。松本は24年1月、「週刊文春」側との裁判に注力するために活動休止を発表。昨年11月1日、新サービスの有料配信独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」の生配信で復帰し